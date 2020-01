Kreishallenmeisterschaft : Gnadental setzt sich trotz Auftaktniederlage durch

Kaarst Vorrunden A und B in Kaarst: Der Bezirksligist aus Neuss und der 1. FC Grevenbroich-Süd machen Einzug ins Finale klar.

In der Stadtparkhalle Kaarst musste zuerst einmal der Spielmodus der Gruppe A umgeworfen werden: Da die erste Mannschaft der SG Kaarst in der Winterpause aus dem Ligabetrieb zurückgezogen wurde, konnte sie auch nicht in der Halle antreten. Dementsprechend spielten die fünf verbleibenden Teams nicht mehr in zwei Gruppen sondern „Jeder gegen Jeden“. Mit Grevenbroich-Süd und der DJK Novesia waren zwei Mannschaften aus dem vorderen Drittel der Kreisliga A vertreten, dazu die SVG Neuss-Weißenberg und Orken aus der Kreisliga B und der C-Ligist PSV Neuss. Die Novesianer erwischten zwar den besseren Start ins Turnier und gewannen ihre ersten beiden Duelle gegen den FC und Orken, mussten sich dann allerdings mit einem Remis gegen Weißenberg und einer knappen Niederlage im letzten Spiel gegen den PSV begnügen. Die Grevenbroicher machten es besser und sicherten sich nach der Auftaktniederlage drei Siege und damit den ersten Tabellenplatz, der den Einzug in die Endrunde bedeutet. „Wir freuen uns, dass wir zum zweiten Mal hintereinander in der Endrunde dabei sind“, sagte Trainer Kevin Hahn. „Es war wieder ein sehr schönes Turnier.“ Angetreten ist der FC mit einer jungen Mannschaft: „Es durfte die jüngere Garde ran und die haben das super gemacht“, so Hahn. „Unsere 14 Tore waren eigentlich auf alle Spieler verteilt, es war eine gute Mannschaftsleistung.“