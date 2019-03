zdi-Netzwerk im Rhein-Kreis Neuss: Grundschüler siegen bei Roboterwettbewerb

Rhein-Kreis Das Team der Gillbachschule aus Rommerskirchen fährt zum NRW-Finale am 6. April in Mülheim/Ruhr.

Das zdi-Netzwerk („Zukunft durch Innovation“) im Rhein-Kreis hat es sich zur Aufgabe gemacht, Schüler möglichst früh für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik, den sogenannten MINT-Bereich, zu begeistern. Ein Baustein dabei ist der zdi-Roboterwettbewerb. Ganz oben auf dem Siegertreppchen landete jetzt ein Team der Gillbachschule in Rommerskirchen bei der Regionalausscheidung. Die „BRG bluerobogillbachs“ erreichten den ersten Platz und sicherten sich damit die Fahrkarte für das NRW-Finale am 6. April in Mülheim an der Ruhr.