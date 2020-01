Eishockey : Neusser EV beendet trostlose Hauptrunde mit Niederlage

Neuss Ab Freitag geht es in der Relegationsrunde um den Klassenverbleib.

Selten plätscherte ein Match so ereignislos dahin wie dieses bereits fünfte Aufeinandertreffen der alten Rivalen in dieser Saison. Ratingen ging in der 17. Minute in Führung, und dann passierte, von ein paar versiebten Neusser Chancen abgesehen, 36 Minuten lang nichts Aufregendes. Felix Wolter glich in der 53. Minute aus. Zwei Minuten später, als zwei Neusser auf der Strafbank saßen, ging Ratingen durch Dennis Fischbuch abermals in Führung. Kurz darauf stellte Dmitrij Metelkov das Endergebnis her. Eigentlich, gemessen an den Spielanteilen, wieder einmal nicht ganz gerecht, denn Neuss hatte über weite Strecken leichte Vorteile.