MINT-Kurse im Rhein-Kreis Neuss : zdi-Netzwerk baut Angebot aus

Rhein-Kreis In Zukunft soll es auch verstärkt Workshops im Bereich der Digitalisierung geben. Ziel ist es, Kinder und Jugendliche für Berufe im MINT-Bereich zu begeistern.

Im Rückblick auf das Jahr 2018 stand das vielfältige Angebot des zdi-Netzwerks im Blickpunkt. Es gab 67 Kurse in allen MINT-Fächern mit 1029 Schülern. Erstmals wurde in Zusammenarbeit mit dem Erzbischöflichen Berufskolleg Neuss ein Kursus „Kleine Forscher im Fokus“ für Grundschüler angeboten, bei dem die naturwissenschaftliche Frühbildung im Mittelpunkt stand. Das zdi-Netzwerk erweitert damit sein Angebotsportfolio gezielt für Grundschulen.

Robert Abts, Geschäftsführer der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Rhein-Kreis Neuss, freute sich über die erneute Verleihung des zdi-Qualitätssiegels 2019: „Dies ist eine Anerkennung unserer bisherigen Arbeit und Ansporn zugleich. Für unsere Partner ist das zdi-Netzwerk die ideale Plattform, um Schüler möglichst praxisnah in technische Berufe einzuführen.“ Im Rahmen des von der EU geförderten Programms „DIGI4YOUTH“ werde es künftig verstärkt Angebote für Jugendliche im Bereich der Digitalisierung geben, um über neue Berufsfelder zu informieren. Beim Lenkungskreistreffen erfuhren die Teilnehmer von Benedikt Szukala, Leiter Unternehmensentwicklung bei der Rheinmetall-Automotive-Tochter Solidteq, auch, welche Vorteile und Besonderheiten der 3D-Druck mit Metall mit sich bringt: „Ein Vorteil des 3D-Drucks liegt in der werkzeuglosen Herstellung von Komponenten, so dass komplexere Bauteile hergestellt werden können, die mit den klassischen Fertigungsverfahren so nicht darstellbar sind.“