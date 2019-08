Niederlassung Neuss : Commerzbank setzt ihren Wachstumskurs fort

Neuss Die Niederlassung Neuss hat jetzt mehr als 126.000 Kunden. Mehr als jeder zweite nutzt das Online-Banking.

Die Commerzbank-Niederlassung in Neuss hat im ersten Halbjahr 2019 ihren Wachstumskurs fortgesetzt. „Wir von der Commerzbank sind stolz auf eines der stärksten Halbjahre in der Neukundengewinnung“, so Heribert Bohnen, Niederlassungsleiter Privat- und Unternehmerkunden. Die Anzahl der Privat- und Unternehmerkunden stieg um 1975 Neukunden auf insgesamt über 126.000. Das ist ein Plus von 1,6 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum.

Heribert Bohnen, Leiter der Commerzbank-Niederlassung Neuss, ist mit den Zahlen zufrieden. Foto: Commerzbank

Stärkster Wachstumstreiber war im ersten Halbjahr 2019 das Kreditgeschäft: sowohl das Baufinanzierungs- als auch das Ratenkreditgeschäft legten kräftig zu. „Trotz steigender Baupreise und einem immer knapper werdenden Angebot haben unsere Kunden in Neuss neue Immobilienfinanzierungen in Höhe von 110 Millionen Euro abgeschlossen. Das sind noch einmal 22 Prozent mehr als im ersten Halbjahr des Vorjahres und das Ratenkreditvolumen legte sogar um 33,4 Prozent zu“, zieht Bohnen Bilanz.

Die anhaltend niedrigen Zinsen wirkten sich auch auf die Konsumlaune aus. „Immer mehr Kunden nutzen für größere Anschaffungen unseren digitalen Ratenkredit, der innerhalb von zehn Minuten online abgeschlossen werden kann“, sagt Bohnen weiter. Das Wachstum zeigt sich auch bei den digitalen Anwendungen. Per 30. Juni 2019 nutzten in Neuss 56,3 Prozent der Kunden Online-Banking. Insgesamt geht der Trend dabei immer mehr in Richtung Mobile. So ist die Zahl der App-Log-Ins bei der Commerzbank im ersten Halbjahr bundesweit um 20 Prozent gegenüber dem Vorjahr gestiegen. „Jeder vierte aktive Onlinekunde der Commerzbank nutzt bereits ausschließlich unsere Banking-App“, erklärt Bohnen.

Das Firmenkundensegment konnte auch im ersten Halbjahr 2019 in einem anspruchsvollen Marktumfeld weiteres Wachstum verzeichnen. So stieg die Zahl der neuen Firmenkunden in der Mittelstandsbank Neuss im zweistelligen Bereich. Das Kreditvolumen stieg dabei um sieben Prozent im Vergleich zum ersten Halbjahr 2018.

Ein großes Thema in vielen Betrieben ist die Unternehmensnachfolge. Auch dabei ist die Commerzbank im täglichen Geschäft gefragt.

(NGZ)