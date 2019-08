Basketball : Quintett der TG Neuss WM-Zweiter

Neuss Bei den Weltmeisterschaften in Finnland unterliegt das deutsche Team in der AK 60+ Ungarn im Finale.

Die Tigers steigen erst am 19. August in die Vorbereitung auf die am 3. Oktober mit einem Heimspiel gegen die Krofdorf Knights beginnende Zweitliga-Saison ein, doch erfolgreich Basketball wird bei der TG Neuss auch in den Sommerferien gespielt. Bei den 15. Weltmeisterschaften der Federación Internacional de Maxibasquetbol (FIMBA) im finnischen Espoo belegten Ulli Schmidt, Ute Hoffmann, Ute Seifert und Karin Haladyn mit dem von Angela Krings (musste verletzt passen) trainierten Team Germany A Platz zwei in der Altersklasse 60+.