Handball : Handball-WM: Köster steht dicht vor Achtelfinale

Dormagen Die deutschen Handball-Junioren um den Dormagener Julian Köster haben bei der U19-Weltmeisterschaft im nordmazedonischen Skopje nach ihrem Fehlstart inzwischen ins Turnier gefunden und stehen dicht vor dem Einzug ins Achtelfinale.

Nächster Gegner für die von den ehemaligen Dormagenern Erik Wudtke und Alexander Koke betreute Auswahl des Deutschen Handball-Bundes ist am heutigen Samstag ab 16.30 Uhr Brasilien, die Vorrunde endet am Montag mit dem Spiel gegen Island, das um 12.30 Uhr in der Boris-Trajkovski-Arena angepfiffen wird. Sieggarant beim 30:22 gegen Serbien war die starke Abwehr, in der der 19-Jährige vom TSV Bayer Dormagen eine zentrale Rolle einnimmt.