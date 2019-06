Schülerseminare bei Currenta : Currenta und Netzwerk „zdi“ bieten Ferienkurse an

Rhein-Kreis Freie Plätze gibt es bei den kostenlosen Ferienkursen „MetallLive“ und „LaborLive“ beim Chempark-Betreiber Currenta in Dormagen.

Die beiden Seminare für Neunt- und Zehntklässler werden in Zusammenarbeit mit dem Netzwerk „Zukunft durch Innovation“ (zdi) Rhein-Kreis Neuss angeboten. Sie finden in der ersten Sommerferien-Woche vom 15. bis 19. Juli jeweils von 9 bis 16 Uhr in der Ausbildungswerkstatt von Currenta statt.

Beim Kursus „MetallLive“ dreht sich alles um den Werkstoff Metall. Die Teilnehmer lernen verschiedene Werkstoffe kennen und können in die Ausbildungsberufe Industrie-und Anlagenmechaniker hineinschnuppern. Unter der Anleitung erfahrener Ausbilder von Currenta erstellen sie einen „Schülerhai“, einen Flaschenöffner, und lernen so Anreißen, Körnen, Feilen, Sägen, Bohren, Senken, Gewindeschneiden und Fügen. Im Kursus „LaborLive“ schlüpfen die Teilnehmer in die Rolle eines Chemielaboranten. Bis zu zwölf Jugendliche können an den Kursen teilnehmen. Interessierte sollten sich über die Internetseite des zdi-Netzwerks anmelden: www.mint-machen.de. Weitere Informationen gibt es bei Frank Heidemann und Katharina Beckmann unter 021 31- 928 7506 und -7507 oder per E-Mail an zdi@rhein-kreis-neuss.de.