zdi-Netzwerk im Rhein-Kreis Neuss : Anmeldephase für Roboterwettbewerb hat begonnen

Rhein-Kreis Ab sofort können sich Schulen aus dem Rhein-Kreis Neuss für den Roboterwettbewerb 2019/20 anmelden, den das Netzwerk „Zukunft durch Innovation“ (zdi) ausgeschrieben hat.

Am 25. Januar findet im Berufskolleg für Technik und Informatik in Neuss die nächste Lokalausscheidung in der Kategorie „Robot Game“ statt. Die Siegerteams qualifizieren sich für weitere Wettbewerbe auf Regionalebene und können es bis ins NRW-Landesfinale schaffen.

Bis 19. September ist die Anmeldung ausschließlich Schulen und Schülerteams aus dem Rhein-Kreis Neuss vorbehalten. Danach ist eine Anmeldung immer noch bis zum 30. September möglich, jedoch für ganz NRW freigeschaltet, und die verbleibenden freien Plätze stehen allen interessierten Schulen zur Verfügung. Der zdi-Roboterwettbewerb eignet sich laut Veranstalter besonders gut als spielerischer und spannender Einstieg für Jugendliche in die Robotik. Das Motto des Wettbewerbs – „Galaktisch gut“ – verquickt Themen der Raumfahrt mit spielerischen Herausforderungen und Spaß bei der Auseinandersetzung mit der Thematik. Teilnahmeberechtigt sind Teams mit einer Größe von drei bis zehn Jugendlichen der Sekundarstufe I. Eine Schule darf maximal zwei Teams in einer Kategorie anmelden. Das zdi-Netzwerk verleiht bei Bedarf Roboterkästen für die Vorbereitung beziehungsweise Teilnahme. Interessierte Teams melden sich im Internet an unter der Adresse www.mint-machen.de (Stichwort: „zdi-Roboterwettbewerb“) oder senden eine E-Mail an zdi@rhein-kreis-neuss.de.