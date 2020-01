Hallenkreismeisterschaft : FC Zons nutzt die Gunst der Stunde

Dormagen Vorrunden G und H in Nievenheim: Vorjahressieger Dormagen erneut qualifiziert.

Die erste Entscheidung in Gruppe G fiel schon bevor das erste Spiel überhaupt angepfiffen wurde. Da der SC Grimlinghausen mit nur vier Spielern aufkreuzte, wurde der ursprüngliche Modus geändert. Statt der üblichen Gruppenphase mit zwei K.o.-Spielen, kämpften die restlichen fünf Mannschaften im Ligasystem „Jeder gegen Jeden“ um die Endrundentickets. Die SG Rommerskirchen/Gilbach war als Bezirksligist auf dem Papier der Favorit, verlor jedoch prompt das Auftaktmatch gegen den FC Zons mit 1:2. „Alles ist im grünen Bereich. Das Wochenende war sowieso nur Bonus für uns“, beschwichtigte SG-Trainer Michael Ende. Für den FC Zons hingegen war das der Startschuss für eine äußerst erfolgreiche Vorrunde. Auch in den weiteren drei Entscheidungsspielen behielt der Tabellenachte der Kreisliga A die Oberhand (3:0 gegen FSV Vatan, 6:3 gegen Rheinwacht Stürzelberg, 2:0 gegen SSV Delrath). Trainer Michael Boldt, der am kommenden Sonntag Geburtstag hat, konnte sich damit schon frühzeitig ein Wunsch erfüllen. „Wir haben souverän gewonnen. Für die Stimmung im Team ist das sehr positiv“, lobte Boldt das tadellose Auftreten seiner Jungs. Boldt kennt den Reiz der Endrunde ganz genau und freut sich für seine Spieler, von den noch keiner Endrundenerfahrung vorweisen kann, dass sie in den Genuss dieses Spektakels kommen.