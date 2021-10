Landtagswahl im Rhein-Kreis Neuss : Die Linkspartei will mit Sozialpolitik punkten

Rhein-Kreis Die Linkspartei stellt ihre drei Kandidaten im Rhein-Kreis für die Landtagswahl 2022 auf. Neben Monika Zimmermann und Walter Rogel-Obermanns ist auch Falk vom Dorff nominiert, den gerade erst seine Bundestagskampagne ins Krankenhaus gebracht hatte.

Falk vom Dorff schont sich nicht. Gerade erst hat sich der 34 Jahre alte Kreissprecher der Partei „Die Linke“ als Bundestagskandidat so verausgabt, dass er am Wahltag ins Krankenhaus eingeliefert werden musste, da stellt er sich schon für die nächste Kampagne zur Verfügung, den Landtagswahlkampf. Den, so beschloss die im Neusser Lokal „Fridays“ tagende Mitgliederversammlung am Samstag, soll er als einstimmig gewählter Kandidat im Wahlkreis Rhein-Kreis Neuss I führen.