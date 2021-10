Berufsorientierung im Rhein-Kreis Neuss : Neue Kursreihe des zdi-Netzwerks startet in den Herbstferien

Rhein-Kreis In der kostenfreien Kursreihe „#meisterlich – Handwerk goes digital“ lernen Schüler unterschiedliche Gewerke kennen und können selbst aktiv werden.

Jugendliche, die die Ärmel hochkrempeln und anpacken wollen, können jetzt in mehreren Kursen des zdi-Netzwerks Rhein-Kreis Neuss moderne Handwerksbetriebe kennenlernen. In der neuen kostenlosen Kursreihe „#meisterlich – Handwerk goes digital“ lernen die Schüler unterschiedliche Gewerke kennen und können selbst aktiv werden. Im Mittelpunkt stehen anerkannte Meisterbetriebe, in denen digitale Prozesse und Produkte zum Alltag gehören.

Die neue Reihe startet mit einem Workshop bei der Elektro Knedel GmbH in den Herbstferien am Mittwoch, 13. Oktober, für Schüler ab Klasse 9. In dem Kurs „#meisterlich – Elektrotechnik live erleben“ stehen die Themen Programmieren, Steuern und Smart Home im Mittelpunkt. In dem Meerbuscher Unternehmen erhalten die Teilnehmer praktische Einblicke und können ihr technisches Talent entdecken. Am Samstag, 6. November, geht die Reihe mit dem Kurs „#meisterlich – Kfz-Mechatroniker“ weiter. In der überbetrieblichen Lehrwerkstatt der Kfz-Innung Rhein-Kreis Neuss in Grevenbroich lernen junge Leute ab Klasse 8 den Beruf des Kfz-Mechatronikers kennen. Sie greifen unter Anleitung von Meistern selbst zum Schraubenschlüssel und erlernen den Umgang mit moderner Elektro- und Fahrzeugtechnik.