Werner-Jaeger-Gymnasium Nettetal : Erste Juniorwahl zum Landtag

Schüler der neunten Stufe am Werner-Jaeger-Gymnasium zählen bei der Juniorwahl zum Landtag die Stimmen aus. Foto: WJG

Nettetal Das Werner-Jaeger-Gymnasium führte parallel zur Landtagswahl eine Juniorwahl an der Schule durch. 355 Schüler der Klassen 7 bis 11 beteiligten sich an der Wahl. Auch bei den jungen Wählern erhielt CDU-Kandidat Marcus Optendrenk die meisten Stimmen.

Ein interessantes Ergebnis hatte die Juniorwahl zum Landtag am Werner-Jaeger-Gymnasium. Mit 31 Prozent der Erststimmen erhielt Marcus Optendrenk (CDU) deutlich die meisten Stimmen der 355 Schüler. Die weiteren Kandidaten liegt dicht beeinander. Mit 19 Prozent kommt Manuel Britsch (Grüne) auf den zweiten Platz, Dietmar Brockes (FDP) mit 18 Prozent und Tanja Jansen (SPD) mit 17 Prozent auf Platz drei und vier.

Auf den Tischen liegen haufenweise hellblaue Zettel. Was auf dem ersten Blick chaotisch aussieht, ist die Auszählung der Juniorwahl am Werner-Jaeger-Gymnasium Nettetal. Bei der Juniorwahl dürfen Kinder und Jugendliche, die normalerweise nicht wahlberechtigt sind, an die Wahlurne. Sie bekommen den gleichen Stimmzettel wie die Erwachsenen, dürfen einen Kandidaten sowie eine Partei wählen. Die Stimmzettel zählten natürlich nicht bei der richtigen Wahl. Die Juniorwahl soll aber so echt wie möglich sein, um das Interesse an Demokratie zu stärken, aber auch zeigen, welche Meinung Kinder und Jugendliche im Vergleich zu Erwachsenen haben.

Sie wurde erstmals am Werner-Jaeger-Gymnasium für die Klassen 7 bis 11 durchgeführt und im Politikunterricht vorbereitet. Schüler der Jahrgangsstufe 9 waren Wahlhelfer, öffneten eine Woche lang in den Pausen die „Wahllokale“ und sorgten am Ende der Woche für eine schnelle und reibungslose Auszählung. Rund 78 Prozent der wahlberechtigten Schüler machten ihr Kreuz.

Hanno Eckers und Marcus Marosz, verantwortliche Lehrkräfte am WJG, haben das Projekt an die Schule geholt; Politiklehrer haben Material zur Vorbereitung in den Unterrichtsstunden bekommen. Sie haben darüber hinaus Werbespots der Parteien gezeigt, verglichen und besprochen oder den Wahl-o-Mat durchgeführt.

„Es hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, die Stimmzettel auszuzählen. Wer weiß, vielleicht melde ich mich später wirklich als Wahlhelfer, sagt Bastian aus der Jahrgangsstufe 9. „Durch die Juniorwahl haben wir einen guten Einblick in den Ablauf einer Wahl bekommen und es wurde auf jeden Fall das Interesse an den Landtagswahlen geweckt – sowohl bei mir, als auch bei Freunden, allein schon, weil wir darüber reden“, meint Sarah, ebenfalls aus der Jahrgangsstufe 9. „Wahlen sind als Instrument für funktionierende Demokratien sehr wichtig und insofern ist es wirklich gut, wenn bei uns jungen Menschen das Interesse dafür geweckt wird.“ Auch Politkilehrer Michael Grafschaft ist zufrieden: „Es ist schön zu sehen, dass sich so viele Schüler an der Wahl beteiligt haben.“ RP

(RP)