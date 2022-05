Zahlen für den Rhein-Kreis Neuss : IHK sieht positiven Trend bei Industrieumsätzen

Rhein-Kreis Die Industrie in der Region hat sich im ersten Quartal 2022 im Rhein-Kreis Neuss positiv entwickelt. Das zeigt eine Analyse von IT.NRW-Daten durch die Industrie- und Handelskammer (IHK) Mittlerer Niederrhein.

In der Region waren die Umsatzsteigerungen in der Papierindustrie (+40,2 Prozent) sowie in der Metallerzeugung und -bearbeitung (+43,6 Prozent) besonders groß. Auch bei der Herstellung von Glaswaren (+44,6 Prozent) sowie der Herstellung von Bekleidung (+36,8 Prozent) waren die Zuwächse deutlich. Umsatzrückgänge im Vergleich zum Vorjahresquartal gab es im Maschinenbau (-14,7 Prozent) sowie bei der Installation und Reparatur von Maschinen (-37,1 Prozent). Die Auslandsumsätze stiegen um 20,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, die Inlandsumsätze um 24,9 Prozent.

Hinzu kommt: „Das Umsatzwachstum spiegelt zu einem gewissen Teil auch die stark gestiegenen Preise wider“, so Steinmetz. „In der Konjunkturumfrage gaben rund 86 Prozent der Industriebetriebe an, diese Kosten bereits an ihre Kundschaft weitgegeben zu haben oder dies zu planen.“ Das Umsatzwachstum zeigt somit nach Ansicht der IHK auch, dass die Industrie nicht in der Kostenfalle gefangen ist, sondern die gestiegenen Preise an die Kunden weitergeben kann. „Es bleibt aber offen, wie lange das noch so sein wird“, so Steinmetz