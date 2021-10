Turnen : „Kaarster Spatzen“ liefern großen Wettkampf in Dortmund

Kaarst Junge Turnriege der SG Kaarst genoss ihren ersten Gerätewettkampf nach der langen Corona-Pause in vollen Zügen. Auch die sportliche Leistung stimmte.

Beim bundesoffenen DTG-Pokal in Dortmund waren die „Kaarster Spatzen“, das junge Turnteam der SG Kaarst, mit sechs Turnerinnen der Altersklasse sieben bis neun Jahre am Start. „Nach langer Corona-Pause war das der erste Gerätewettkampf für die Mädchen“, unterstrich die bei den „Spatzen“ für die Pressearbeit zuständige Nora Ebel. Alle Turnerinnen zeigten dabei zum ersten Mal ihr Programm an den Geräten Sprung, Stufenbarren, Schwebebalken und Boden.

In der Altersklasse 9 überzeugte Annika Baum. Sie konnte zum ersten Mal ihren Flick-Flack auf dem Schwebebalken zeigen. Ebel: „Darüber hinaus steigerte sie ihre im Training erreichte Leistung noch am Boden und Stufenbarren“. Am Ende kam sie auf Platz 19 von 24 Turnerinnen in ihrer Altersklasse. In der Altersklasse 8 stellte sich Ella Marie Sumner der Konkurrenz. Sie turnte zum ersten Mal einen Bogengang am Schwebebalken und blieb komplett sturzfrei. An den übrigen Geräten zeigte sie ebenfalls gute Leistungen und erreichte so Platz 14 von 26 Turnerinnen.