MINT-Förderung im Rhein-Kreis Neuss : Grundschüler werden zu Forschern

Rhein-Kreis Wie funktioniert ein selbstgebautes Fahrzeug mit Gummi-Antrieb? Wie hängen Kraft, Bewegung und Beschleunigung zusammen? Das und vieles mehr steht derzeit auf dem Stundenplan der Drittklässler der Grundschule Budica in Kaarst-Büttgen.

Die Schule macht mit beim Projekt „TuWaS! Rheinland – Technik und Naturwissenschaften an Schulen“. Unterstützung erhält sie dabei von der Ineos Manufacturing Deutschland GmbH, die die Umsetzung des Projekts an der Schule fördert. Die Industrie- und Handelskammern (IHK) Mittlerer Niederrhein , Köln und Bonn/Rhein-Sieg unterstützen die Initiative „TuWaS!“ gemeinsam mit engagierten Unternehmen und Förderern aus der Region. Das teilt die IHK Mittlerer Niederrhein mit.

Die Bildungsinitiative „TuWaS! Rheinland“ setzt sich für forschendes Lernen in den naturwissenschaftlichen Fächern ein. Hierfür stellt sie Schulen Experimentier- und Lehrmaterialien für die Klassenstufen 1 bis 6 zur Verfügung. Im Programm sind Themen wie „Chemische Tests“, „Bewegung und Konstruktion“ oder „Lebenszyklus eines Schmetterlings“. „Das Projekt weckt durch einen handlungsorientierten Unterricht frühzeitig Interesse für die MINT-Fächer. Grund- und weiterführende Schulen erhalten zu zwölf naturwissenschaftlich-technischen Themen erprobtes Experimentier- und Lehrmaterial für die Klassenstufen 1 bis 6“, erklärt Iris Wirths, Projektleiterin „TuWaS! Rheinland“. Die Materialien sind an die Rahmenlehrpläne angepasst. Lehrkräfte werden in Fortbildungen geschult, wie sie die Experimentiereinheiten optimal in den Unterricht einbinden.