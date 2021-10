Basketball : Der Oktober ist für die Tigers ein immens wichtiger Monat

Neuss Mit der Partie in Jena beginnt für den mit einer Niederlage gestarteten Basketball-Zweiligisten aus Neuss eine Serie von drei Spielen gegen Aufsteiger.

Ja sicher. Die Saison ist erst einen Spieltag alt, doch wenn die Zweitliga-Basketballerinnen der TG Neuss nicht höllisch aufpassen, geben sie schon im Oktober wertvolles Terrain im Abstiegskampf preis: Nach der 61:64-Auftaktniederlage der Tigers in Chemnitz stehen nun nämlich drei Duelle mit Aufsteigern an: Am Samstag (Anpfiff 15.30 Uhr) geht es in Thüringen gegen den USV Baskets Jena, Sonntag in einer Woche wartet der VfL AstroLadies Bochum und am 16. Oktober steht gegen den SC Rist Wedel das erste Heimspiel an. Hoffentlich in der dann mit einem neuen Boden ausgestatteten Elmar-Frings-Halle.