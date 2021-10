Fußball : Mehr Spitzenspiel geht einfach nicht

Glaubt fest an seine Mannschaft: TSV-Trainer Frank Lambertz. Foto: Fupa

Rhein-Kreis In der Fußball-Bezirksliga empfängt Tabellenführer FC Büderich den Kronverfolger DJK Gnadental. Der TSV Bayer Dormagen tritt beim VfL Jüchen/Garzweiler an.

Das brisanteste Spiel der Fußball-Bezirksliga steigt am Sonntag wohl an der Stadionstraße in Jüchen.

VfL Jüchen/Garzweiler – TSV Bayer Dormagen. Weil die Kontrahentenam vergangenen Wochenende Punkte haben liegen lassen, steigt der Druck auf die beiden Spitzenmannschaften. Marcel Winkens, Trainer des VfL war nach der 0:1-Niederlage in Uedesheim enorm verärgert, daher fordert er Wiedergutmachung. Es gibt jedoch Grund zum Optimismus: Nachdem alle Urlauber zurückgekehrt sind und in Kevin Mülfarth und Tom Bleck nur noch zwei Verletzte im Kader stehen, erhofft sich Winkens, dass nun Konstanz in seine Mannschaft kommt. Zudem sind alle drei Japaner spielberechtigt. Bei Dormagen ist die Kadersituation deutlich angespannter. Zurzeit zählt Trainer Frank Lambertz 13 Angeschlagene, dennoch glaubt er fest an die Qualität seiner Mannschaft und ist überzeugt, jeden Gegner schlagen zu können. Während er einen Ergebnisdruck verspürt, ist Winkens anders eingestellt: „Ein Sieg ist dringend notwendig, damit wir den Anschluss an die Spitze nicht komplett verlieren.“

FC Büderich – DJK Gnadental. Erster gegen Zweiter, mehr Spitzenspiel geht nicht. Für den bisher noch ungeschlagenen FC Büderich ist das Topspiel gegen Gnadental der erste Härtetest der Saison. Die DJK hat hingegen in dieser Saison bereits durch Siege gegen Bayer Dormagen (5:1) und den VfL Jüchen/Garzweiler (1:0) bewiesen, dass sie auch die anderen Spitzenmannschaften schlagen kann. Zu Beginn der Saison beklagte Trainer Stefan Pennarz sich häufig über große Patzer seiner Defensive, welche zu leichten Gegentreffern führten. Eine Stellschraube, an der Pennarz erfolgreich gedreht hat. In den beiden vergangenen Spielen war er mit seiner Hintermannschaft hoch zufrieden. Gegen den FC Büderich, der bereits bei 26 Saisontreffern steht, muss sich diese gute Abwehrleistung auch ein weiteres Mal bestätigen. Neben der laufenden Bezirksligasaison ist die DJK Gnadental auch noch im Niederrheinpokal vertreten. Die Auslosung für die zweite Runde ergab, dass Gnadental am Mittwoch, den 13. Oktober Oberligist TVD Velbert empfangen wird.