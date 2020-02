Teils heftige Reaktionen bei den Lokalpolitikern : Remscheider FDP „fassungslos“ nach Thüringen-Wahl

Protest vor der Staatskanzlei in Erfurt. Foto: dpa/Martin Schutt

Remscheid Die überraschende Wahl des FDP-Politikers Thomas Kemmerich zum Ministerpräsidenten von Thüringen sorgt auch in Remscheid für heftige Reaktionen in der Politik. Die Linke erkennt sogar Parallelen zum Verhalten der CDU im Remscheider Rat.

Als erste Partei meldete sich die FDP zu Wort. „Wir sind nach wie vor fassungslos und erschrocken, dass sich Thomas L. Kemmerich mit den Stimmen der AfD zum Ministerpräsidenten von Thüringen hat wählen lassen“, heißt es in einer Stellungnahme auf der Internetseite, die der Parteivorsitzende Torben Clever und der Sprecher der FDP-Ratsgruppe, Wolf Lüttinger, unterzeichnet haben. Weiter heißt es: „Es kann keinen liberalen Ministerpräsidenten, der mit den Stimmen einer zutiefst antidemokratischen Partei ins Amt gekommen ist, geben. Liberalismus und Faschismus schließen sich gegenseitig aus und daher distanzieren wir uns in aller Deutlichkeit von den Ereignissen des heutigen Tages. Wir fordern Thomas Kemmerich zum sofortigen Rücktritt auf, um damit den Weg für Neuwahlen in Thüringen freizumachen.“

Christine Krupp, Vorsitzende der SPD Remscheid, begrüßte die Erklärung der FDP Remscheid: „Wir danken dem FDP-Kreisvorsitzenden für seine klare und eindeutige Stellungnahme.“ Clever stehe damit in der guten Tradition der FDP, die für Rechtsstaatlichkeit und Demokratie stehe. „Ein ähnlich klares Bekenntnis“ erwarte die SPD nun auch vom CDU-Kreisvorsitzenden Jens Nettekoven. Ein Herumreden gebe es bei dem Thema nicht. Nettekoven solle „eine klare Haltung zeigen wie seine Bundesvorsitzenden oder der CSU-Vorsitzende Markus Söder“.

Torben Clever ist FDP-Vorsitzender in Remscheid. Foto: Röser, Henning (hr)

Ohne die geforderte Reaktion abzuwarten, wird der CDU-Chef aber bereits scharf kritisiert. „Herr Nettekoven ist schnell dabei, wenn es um moralische Bewertung oder Haltungsnoten geht. Heute bekommt er zum Abschied aus seinem Amt als Kreisvorsitzender eine Note von uns: ungenügend.“ Die SPD nimmt hier Bezug auf die Ankündigung Nettekovens, den Parteivorsitz im März abzugeben.

WDR-Journalist Horst Kläuser hat in einem Twitter-Video gezeigt, wie er seinen FDP-Mitgliedsausweis zerschneidet. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Horst Kläuser, Remscheider WDR-Journalist im Ruhestand, postete im Nachrichtendienst Twitter ein Video, in dem sein FDP-Mitgliedsausweis mit der Schere zerschnitten wird. Dazu schreibt er: „Ich kann und will nicht in der Nähe einer früher mal liberalen Partei sein, die die AfD-Faschisten rund um Höcke zum Steigbügelhalter machen. Pfui!“