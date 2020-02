Sicherheit für Mitarbeiter der Stadt Remscheid : Vollstreckungsbeamte tragen Schutzwesten

Seit in Köln ein Vollstreckungsbeamter getötet wurde, ist die Sicherheit der städtischen Mitarbeiter auch in Remscheid ein Thema. Foto: dpa

Remscheid Die Mitarbeiter der Stadt treiben im Rahmen der Amtshilfe auch Forderungen der GEZ ein.

Seit im Dezember 2019 ein Vollstreckungsbeamter der Stadt Köln an der Haustür von einem Mieter erstochen wurde, weil er im Auftrag der GEZ nicht bezahlte Rundfunk-Gebühren für ARD und ZDF eintreiben wollte, ist die Sorge um die Sicherheit städtischer Mitarbeiter im Außendienst auch in Remscheid wieder ein Thema. Denn auch hier klingeln auf der Basis von so genannten Amtshilfe-Ersuchen der GEZ Mitarbeiter des städtischen Kassen- und Steueramtes regelmäßig an Türen, um offene Forderungen einzutreiben. Für jeden Fall erhält die Stadt eine Pauschale. Die wurde vor ein paar Jahren erhöht, nachdem die Kommunen sich beschwert hatten, dass der alte Satz von 23 Euro pro Fall den betriebenen Aufwand nicht ausreichend abdecke.