Tradition Hier kann man Maibäume in Remscheid kaufen

Remscheid · Bald ist es soweit, in der Nacht zum 1. Mai ziehen die Verliebten los und setzen einen Maibaum vor das Fenster der Angebeteten. Im Schaltjahr sind die Frauen an der Reihe – hier gibt es die Birken in Remscheid zu kaufen.

23.04.2024 , 13:09 Uhr

Bald werden wieder Maibäume gestellt. Foto: dpa/Federico Gambarini

Die Tradition ist romantisch und viele haben sie lieb gewonnen. So schön es auch ist, seiner oder seinem Liebsten eine Birke zu schenken – einfach in den Wald marschieren und einen Maibaum selbst zu schlagen, ist auch am 30. April verboten. Darauf weisen die Technischen Betriebe Remscheid (TBR) ausdrücklich hin. Ein Verstoß werde strafrechtlich verfolgt. Wer versucht, Bäume aus öffentlichen Parkanlagen, dem Wald oder sogar privaten Gärten zu stehlen, muss nicht nur mit hohen Bußgeldern sondern auch mit einer Strafanzeige wegen Diebstahl und Schadensersatzforderungen des Eigentümers rechnen. Infos „Tanz in den Mai“ 2024 im Bergischen Land Infos Foto: Trierischer Volksfreund/Martin Schutt Deswegen bietet die TBR-Forstverwaltung wieder frisch geschlagene Maibäume (Birken ohne Wurzelballen) aus dem Remscheider Wald zum Verkauf an: Am Dienstag, 30. April, zwischen 14 und 18 Uhr an der Waldhofstraße. Kleine Bäume bis drei Meter Höhe kosten 20 Euro, große Bäume ab drei bis 6,5 Meter kosten 30 Euro. Noch größere Bäume kosten 50 Euro. Die TBR bitten darum, sich im Vorfeld um den Transport des Baumes zu kümmern, eine Anlieferung ist nicht möglich. Vorbestellungen nimmt das Forstamt unter der Telefonnummer 02191 / 16-2074 oder per E-Mail unter forstwirtschaft@tbr-info.de entgegen.

(irz)