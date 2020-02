Nazi-Spuk in der Remscheider Innenstadt : Angeklagter kommt in die Psychiatrie

Angeklagter kommt in die Psychiatrie

Nazi-Spuk in der Remscheider Innenstadt

Wuooertal/Remscheid Das Wuppertaler Landgericht hat einen 24-jährigen Remscheider, der sich wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung und wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen zu verantworten hatte, in die Psychiatrie eingewiesen.

Am 7. Januar 2019 soll der Beschuldigte volltrunken an der Bismarckstraße auf die Fahrbahn gelaufen sein, als ein Autofahrer hinter ihm gehupt habe. Der 20-jährige Autofahrer war mit einem Freund unterwegs und hatte kurz darauf auf einem Parkplatz gehalten, als er den Beschuldigten plötzlich habe vor sich stehen sehen. Ob er Deutscher sei, hatte der von ihm wissen wollen. Kurz darauf soll er dem Zeugen sein Hakenkreuz-Tattoo am Oberkörper gezeigt haben und auch das Messer, dass er im Hosenbund bei sich getragen haben soll. Den herbeigeeilten Polizeibeamten soll er dann auch noch den Hitlergruß gezeigt haben.