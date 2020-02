Neue Straßendecke an der Eschbachstraße : Endspurt bei Bauarbeiten an der Eschbachstraße

Die Bauarbeiten an der Eschbachstraße in Unterburg stehen vor dem Abschluss. Foto: Peter Meuter. Foto: Meuter, Peter (pm)

Solingen Die Vollsperrung der Eschbachstraße in Unterburg wird voraussichtlich länger als erwartet Bestand haben.

Gleichwohl ist bei den Straßenbauarbeiten jetzt laut städtischer Pressestelle Endspurt angesagt. So werden die Bauarbeiten an der Einmündung Mühlendamm bis zum 11. Februar abgeschlossen. Auf dem Teilstück zwischen Mühlendamm und Wupperinsel laufen letzte Vorbereitungen, bevor die Straße am Freitag, 14. Februar, in diesem Abschnitt eine neue Asphaltdecke erhält. Die Arbeiten starten gegen 7 Uhr und werden spätestens um 17 Uhr beendet sein. Anwohner können ihre Häuser fußläufig erreichen, auch Fußgänger können auf dem Gehweg passieren. Danach werden hier Restarbeiten erledigt.