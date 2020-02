Technische Neuerung bei Steinbrink : Bäckerei führt E-Kassenbons ein

Bergisches Land Als Reaktion auf die Anfang des Jahres eingeführte Bonpflicht hat die Wuppertaler Bäckerei Steinbrink in fünf von 41 Filialen elektronische Kassenbons eingeführt.

An zwei Standorten in Remscheid, einem in Solingen, einem in Radevormwald und einem in Wuppertal müssen die Verkäufer keinen Kassenzettel mehr ausdrucken und den Kunden fragen, ob er ihn mitnehmen will – der Bon wird als QR-Code auf der Kasse angezeigt. Kunden können ihn dann einscannen und erhalten den Beleg auf dem Smartphone. Die weiteren Filialen der Bäckerei sollen nächste Woche folgen.