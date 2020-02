Marketingrat wird auch in diesem Jahr den Bauernmarkt organisieren : Engagement für Lüttringhausen

Marketingrat wird auch in diesem Jahr den Bauernmarkt organisieren

Zum Herbst- und Bauernmarkt in Lüttringhausen strömen die Leute. Er findet auch in diesem Jahr wieder statt. Die Mitglieder des Marketingrates organisieren ihn. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Lüttringhausen Fast hundert Aussteller kamen im vorigen Jahr zum Bauernmarkt an der Gertenbachstraße in Lüttringhausen. Um diese Veranstaltung zu organisieren, braucht es eine engagierte Gruppe von ehrenamtlichen Helfern.

Der Marketingrat übernimmt seit 14 Jahren die Organisation. Doch in diesem Jahr stand der Bauernmarkt auf wackeligen Füßen. Die Gefahr, aus Mangel an Helfern könnte dieses über Lüttringhausen hinaus ausstrahlende Event abgesagt werden, ist inzwischen vom Tisch. Bei der jüngsten Sitzung des Rates im Hotel Kromberg gab es ein klares Votum für eine Fortführung – verbunden mit Zusagen, auch bei der Organisation mitzuhelfen. Das bestätigte Markus Kärst, Vorsitzender des Marketingrates. Es habe inzwischen bereits zahlreiche Anmeldung für das Fest im September gegeben. Eine Anmeldeliste hat der Marketingrat Ende Januar veröffentlicht.

Von den 49 Mitgliedern haben 30 an der Sitzung teilgenommen. Zwölf Mitglieder hätten per E-Mail ihre Teilnahme abgesagt. „Der Weckruf hat auf jeden Fall genutzt“, sagt Kärst. Er hatte im Vorfeld die Mitglieder per Rundmail aufgefordert, sich mehr für die Belange des Marketingrates einzubringen. Damit der Standort Lüttringhausen sich den Herausforderungen der Zukunft stellen könne, bedürfe es des Zusammenschlusses und gemeinsamer Zielsetzungen.