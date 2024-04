ÖPNV in Remscheid Linke: Freie Fahrt zum Kinderfest und zum Christopher Street Day

Das vorletzte Wochenende im September lockt gleich mit zwei großen Veranstaltungen in der Remscheider Innenstadt. Am Samstag, 21. September, findet die zweite Auflage des Christopher Street Day statt, der im Premierenjahr 2023 ein großes Publikum aus der ganzen Region anlockte. Am Tag darauf bringt das Kinderfest zum Weltkindertag reichlich Leben in den Stadtpark. Auch hier sind viele Besucher zu erwarten.