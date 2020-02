Vorbereitungen fürs DOC in Lennep gehen in die nächste Runde : Rader Straße bekommt deutlich mehr Raum

Vorbereitungen fürs DOC in Lennep gehen in die nächste Runde

Lennep Bis zu fünf Meter wird die Straßenfläche bis zur Einmündung am Neuenteich verbreitert. Das geht nicht ohne Sperrungen.

Die unmittelbar am geplanten DOC liegende Großbaustelle an der Kreuzung Ringstraße/Rader Straße geht ab Montag, 8. Februar, in die nächste Bauphase. Vorbereitungen für die neue Verkehrsführung beginnen bereits am Wochenende. Der Schwerpunkt der Bauarbeiten liegt für die kommenden sieben Wochen im Bereich Rader Straße und der Einmündung zur Straße Neuenteich. Wir stellen die wichtigsten Änderungen vor: