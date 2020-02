Wirbel um Thüringer Landtag : Reuther (FDP) relativiert Aussage zu Kemmerich-Rücktritt

Bernd Reuther, Abgeordneter aus Wesel, vor dem deutschen Bundestag. Foto: Maike Maier

Wesel Das politische Wahlchaos in Thüringen bewegt auch die Politik im Kreis Wesel. Eine Aussage des FDP-Bundestagsabgeordneten Bernd Reuther ruft bei der SPD Kritik hervor.

Bernd Reuther, FDP-Bundestagsabgeordneter für den Kreis Wesel, bezeichnet es als folgerichtig, dass sein Parteikollege Thomas Kemmerich nach der Wahl zum Ministerpräsidenten von Thüringen – wohl auch durch AfD-Stimmen – seinen Rücktritt erklärt hat. „Diese Entwicklung begrüße ich sehr“, sagte Reuther auf Anfrage am Tag nach den umstrittenen Entscheidungen in Thüringen. Reuther vertritt den Kreis Wesel im deutschen Bundestag, war früher als stellvertretender Regierungssprecher in Sachsen-Anhalt unter dem früheren Ministerpräsidenten Wolfgang Böhmer (CDU) tätig.

Der Liberale berichtet, dass auch er in den Stunden nach der Wahl von Kemmerich viele Reaktionen erfahren habe, beschimpft worden sei. Es habe anonyme Anrufe gegeben, die ihn als „Nazi-Sau“ beschimpft hätten, sagt Reuther. Zur Entwicklung hat auch eine unglückliche Aussage Reuthers am Mittwoch gegenüber Medien beigetragen. Da hatte Reuther in Bezug auf die umstrittene Wahl von Kemmerich die Formulierung verwendet, dass es ein „unglückliches Bild“ sei, dass die Wahl mit den Stimmen der AfD erfolgt sei. Die Aussage relativierte Reuther am Donnerstag. „Die Formulierung war zu soft“, räumt Reuther ein. Sie sei erfolgt, weil er wenige Stunden nach der Wahl noch kein klares Bild gehabt habe. Er schätze Kemmerich weiter als einen Mann mit klarem liberalen Kompass, es sei ein „kluger Kopf“. Reuther sagt: „Dass er kandidiert hat, war legitim. Er hätte die Wahl nicht annehmen dürfen oder direkt einen Übergang zu Neuwahlen einleiten müssen.“

Scharfe Kritik rief die Aussage von Reuther, dass die Wahl ein „unglückliches Bild“ ergebe, bei den Sozialdemokraten und Christdemokraten im Kreis Wesel hervor. Die CDU-Bundestagsabgeordnete Sabine Weiss ließ sich mit der Aussage zitieren, dass Kemmerich nicht mit „Volkes Wille“ gewählt worden sei. Der SPD-Stadtverbandsvorsitzende Ludger Hovest forderte Reuther in einem offenen Brief auf, die Aussage zurückzunehmen. „Politiker, die sich von einem Faschisten wie Herrn Höcke unterstützen, vorführen und reinlegen lassen, haben in demokratischen Parteien nichts zu suchen“, sagte Hovest.

René Schneider, Kreisvorsitzender der SPD und Landtagsabgeordneter aus Kamp-Lintfort, äußerte sich ebenfalls. Alle Parteien müssten nun „klare Kante“ zeigen, forderte Schneider. „Wegducken ist keine Option. Auch aus dem letzten Ortsverband, der kleinsten Fraktion und von jedem einzelnen Mandatsträger muss jetzt ein klares Nein kommen“, fordert Schneider von allen demokratischen Parteien.

Sascha Wagner, Landratskandidat der Linken, verstieg sich am Tag der Wahl Kemmerichs bereits zur Behauptung, dass auch im Kreis Wesel eine Zusammenarbeit von CDU und FDP mit der AfD drohe. „Allen gegenteiligen Erklärungen ist nach Thüringen überhaupt kein Vertrauen mehr zu schenken“, meint Wagner.

(sep)