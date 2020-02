Rückzug oder Offensive : So streitet die FDP über die Kemmerich-Wahl

Berlin Kann man sich von der AfD wählen lassen und dann jede Zusammenarbeit mit ihr ablehnen? Das ist die Gretchenfrage für die FDP nach der Wahl von Thomas Kemmerich zum Thüringer Ministerpräsidenten. Eine einheitliche Linie ist bei den Liberalen nicht zu sehen.

Parteichef Lindner erklärte: „Die FDP verhandelt und kooperiert nicht mit der AfD.“ An CDU, SPD und Grüne appellierte Lindner, das Gesprächsangebot Kemmerichs anzunehmen. Sollten sich diese „fundamental verweigern, dann wären baldige Neuwahlen zu erwarten und aus meiner Sicht auch nötig“. Er unterstrich auch: „Landesverband und Landtagsfraktion der FDP in Thüringen handeln in eigener Verantwortung.“ Kemmerich betonte indes, nicht alleine gehandelt zu haben: Das Vorgehen sei mit Lindner besprochen gewesen, sie hätten täglich telefoniert in den letzten Tagen, sagte er abends im MDR.