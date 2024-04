Sperrung auf A1 bei Remscheid Schwerer Unfall zwischen zwei Lkw und zwei Autos

Remscheid · Zwei Lkw und zwei Autos waren am Freitagabend in einen Unfall auf der A1 in Höhe der Raststätte Remscheid verwickelt. Die Autobahn musste in beide Richtungen gesperrt werden. Ein Mann wurde schwer verletzt.

14.04.2024 , 12:33 Uhr

9 Bilder Unfall auf A1 bei Remscheid in beide Richtungen 9 Bilder Foto: Tim Oelbermann