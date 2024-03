Neue Betreiberin in Remscheid Parkhaus Allee-Center bald ohne Schranken und Tickets

Denn die neue Betreiberin APCOA (Airport Parking Corporation Of America) setzt auf ein modernes System ohne physische Schranken in ihren Parkhäusern. Auch Tickets gibt es nicht mehr. Stattdessen werden die Kennzeichen der Autos beim Einfahren automatisch gescannt. Vor der Ausfahrt geben die Kunden dann wiederum einfach ihr Kennzeichen in das Bedienfeld des Parkautomaten ein.