Bevölkerungs-Prognose für Remscheid Platznot – Stadt denkt über Gründung einer Schulbau-Gesellschaft nach

Wie will die Stadt in ihren Schulen den dringend benötigten zusätzlichen Platz schaffen, um die vor allem durch Flucht und Zuwanderung in den kommenden Jahren weiter stark steigende Zahl an Kindern unterzubringen? Das wollten rund 30 Lehrer, Elternvertreter und Mitarbeiter in der offenen Ganztagsbetreuung am Mittwochabend bei einer Diskussionsveranstaltung der Remscheider Ortsgruppe der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) von Schuldezernent Thomas Neuhaus (Grüne) und dem auch für das Gebäudemanagement zuständigen Stadtdirektor Sven Wiertz (SPD) erfahren. Mit der Überschrift „Wohin mit all den Kindern? Unsere Schulen platzen aus allen Nähten!“ war die Dringlichkeit bereits auf den Punkt gebracht.