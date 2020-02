Politik in Dormagen und Grevenbroich : Große Kritik an FDP und AfD nach Thüringen-Wahl

Dormagen/Grevenbroich Die Ministerpräsidentenwahl in Thüringen schlägt auch im Rhein-Kreis Neuss hohe Wellen. Politiker zeigen klare Kante gegen die AfD.

Die Ministerpräsidentenwahl in Thüringen bewegt auch die Politiker im Rhein-Kreis Neuss. Der stellvertretende FDP-Fraktionsvorsitzende Gerd Sräga wird auf Facebook deutlich: „Aus meiner Sicht kann es keinen Ministerpräsidenten geben, der mit den Stimmen der AfD gewählt wurde. Thomas Kemmerich hätte die Wahl nicht annehmen dürfen.“ Sräge sagt auch: „Es wird in NRW und in Dormagen auch auf kommunaler Ebene keine Zusammenarbeit mit der AfD geben. Sollte die AfD bei der nächsten Kommunalwahl in den Dormagener Stadtrat gewählt werden, wird es mit mir keine Absprachen mit denen geben. Dafür stehe ich.“