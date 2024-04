Planungsverfahren für Shopping-Dorf in Lennep Mit Mini-Feuerwehrautos durchs Outlet-Center

Welche Ideen am Ende tatsächlich realisiert werden können, das müsst in einem längeren Verfahren nun geklärt werden, doch die Kinder, so versprach Mast-Weisz, würden für ihre Mitarbeit auf jeden Fall einen Dankesbrief aus dem Rathaus erhalten.

Nach guten zwei Stunden Arbeit und einer kleinen Verschnaufpause ging es im Anschluss mit den Jugendlichen weiter. Hier kamen deutlich mehr – rund 30 Teilnehmer – zusammen. Von 18 bis 21 Uhr wurde sich ausgetauscht. Ideen zu Secondhand-Geschäften, ebenso wie zu öffentlich zugänglichen Sportflächen auf dem DOC-Areal wurden geäußert. Auch das Thema Nachhaltigkeit wurde angesprochen. Ein weiterer Wunsch sei eine gute Busanbindung gewesen – im Zehn-Minuten-Takt.