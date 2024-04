Trauergemeinde lehnt schwarzen Priester ab Kirchenverbot für Rassisten!

Meinung | Remscheid · „Wir wollen keinen Schwarzen“: So beschwerte sich eine Trauergesellschaft in Remscheid vor der Beerdigung über ihren Pfarrer. Mit der Botschaft Jesu hat so eine Haltung wenig zu tun – nicht nur deshalb sollte die Kirche in solchen Fällen entschlossen handeln.

Von Horst Thoren Stellvertretender Chefredakteur

10.04.2024 , 16:23 Uhr

