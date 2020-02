Arbeitsmarkt in Remscheid : Ungelernte Arbeiter müssen als erste gehen

Foto: Hertgen, Nico (hn-)

Remscheid In Zeiten, in denen die Exportkurve bei den Betrieben nach oben schnellt, geht die Anzahl der Arbeitslosen in Remscheid nach unten. Keine andere Stadt im Städtedreieck ist so abhängig vom Wohlergehen der Industrie, was insbesondere die Werkzeugindustrie und den Maschinenbau betrifft.

Aber auch die erste größere Delle in der Konjunktur seit einigen Jahren schlägt direkt auf die Arbeitsplätze durch. Die Firmen schicken als erste die Menschen nach Hause, die über Zeitarbeitsfirmen eingestellt wurden. Die sogenannte Arbeitnehmerüberlassung ist ein probates Mittel, sich von Personalkosten zu entlasten, wenn die Auftragslage schwieriger wird. „Meist sind es die ungelernten Kräfte, die es in dieser Situation trifft“, sagt Martin Klebe, Chef der Arbeitsagentur Wuppertal-Solingen, zu der auch Remscheid gehört.