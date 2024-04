Kampf gegen Leerstand in der Innenstadt Zarter Optimismus auf der Alleestraße

In zwei gleich nebeneinander liegenden Objekten im mittleren Abschnitt der Fußgängerzone wird sich etwas tun, berichtete Froessler. So wird in die leer stehenden Räume an der Alleestraße 45 ein Sicherheitsunternehmen einziehen. Die Renovierungsarbeiten laufen bereits. Der Inhaber der Firma kommt aus Remscheid. Er hatte ein Werbeplakat des Zukunftsmanagements mit dem Spruch „Mich kann man mieten“ im Schaufenster gesehen und zum Telefon gegriffen. Mit dem Einzug seiner Firmenzentrale wolle er einen Beitrag zur Belebung der Alleestraße leisten, hatte er seine Entscheidung begründet. „Solche Leute brauchen wir“, sagte Froessler. In die bereits seit vielen Jahren leer stehenden Räume gleich nebenan wird ein Beratungsangebot für Menschen mit Behinderung einziehen.