IHK-Konjunktur-Umfrage : Unternehmen zeigen sich optimistisch

Remscheid Laut Konjunkturumfrage der bergischen Industrie- und Handelskammer blieb der befürchtete Abschwung aus.

Image Wandel, Fortschritt und Bewegung. Das war und ist die Maxime der 37.000 Unternehmen in den drei bergischen Großstädten Wuppertal, Solingen und Remscheid, heißt es in dem Werbefilm der bergischen Industrie- und Handelskammer. Er ist auf der Internetseite zu sehen.

Über 50 Prozent der Industrieunternehmen in Remscheid exportieren ihre Ware ins Ausland. Zölle, Handelskriege, Unruhen, Embargo, Blockaden – all diese Ereignisse schüren Unsicherheit. Und Unsicherheit ist Gift für Exporteure auf dem Weltmarkt. Entsprechend beeinflussen die Weltereignisse die Erwartungen der Unternehmer in den Bereichen Maschinenbau und Werkzeugindustrie. Ein Blick auf die Zusammensetzung der Wirtschaftsstruktur von Remscheid, bezogen auf die Beschäftigung, zeigt: 38,3 Prozent der Beschäftigen haben ihren Arbeitsplatz im verarbeitenden Gewerbe. Auf dem zweiten Platz mit 20 Prozent liegt die Gruppe der Angestellten in Schulen und Kindergärten, im Gesundheitswesen und der Sozialarbeit. Der Handel folgt mit elf Prozent.