Damenteam in der NRW-Liga : Die Aufstiegsmission des 1. JC Mönchengladbach ist gefährdet

Das Damenteam des 1. JC Mönchengladbach. Foto: Jana Tillmanns

Judo Vor der Saison hat der 1. JC Mönchengladbach für das Damenteam den Aufstieg aus der NRW-Liga als Ziel ausgegeben. Dieses Vorhaben könnte nun auf der Kippe stehen. Das hat auch mit einer wenig sportlich fairen Aktion des Gegners zu tun.

Ob dieses Wochenende den angepeilten Aufstieg der Damen des 1. JC Mönchengladbach am Ende verhindern wird, steht noch in den Sternen. Förderlich für das Saisonziel war es aber allemal nicht. Eigentlich hätte das Damenteam des Gladbacher Judoverein am Sonntag zwei Kämpfe in Köln ausgetragen. Zunächst gegen Bayer Leverkusen und anschließend noch gegen Ausrichter JJJC Yamanashi Porz. Doch mehrere Corona-Fälle im Team und im direkten Umfeld einiger Kämpferinnen, die selbst nicht positiv getestet wurde, verhinderte den dritten Kampftag der Saison.

„Zu den Erkrankten kamen dann auch noch Verletzungen“, sagt Peer Radtke, Sprecher des 1. JC. „So hat sich Lara Schmidt beim letzten Kampftag das Kreuzband angerissen und wird länger nicht zur Verfügung stehen. All das führte dazu, dass wir in Köln kein Team stellen konnten“, so Radtke weiter. Trainerin Melina Wehmeyer hatte dann im Vorfeld des Kampftages Kontakt zum Verband und beiden gegnerischen Teams aufgenommen, um nach einem alternativen Termin zu suchen.

Doch diese Anfrage stieß nur bei einem Verein auf offene Ohren. So wurde der Kampf gegen Bayer Leverkusen verlegt (ein genauer Nachholtermin steht noch nicht fest), mit dem JJJC Yamanashi Porz konnten die Gladbacher aber keine Einigung finden. Dieser Kampf wurde daher mit 7:0 für Porz gewertet, da der 1. JC nach Auslegung des Verbandes ja nicht zum Kampf angetreten ist – die Gründe spielen in diesem Fall keine Rolle. „Für den Aufstiegskampf ist das natürlich ungünstig. Es wäre sehr ärgerlich, wenn uns das denn Aufstieg kosten würde“, so Radtke. Der letzte Kampftag in der NRW-Liga der Frauen ist für den 20. August angesetzt, dann trifft der 1. JC auf den PSV Herford und den PSV Bochum. In der Tabelle liegen die Gladbacherinnen mit sieben Punkten und einem Kampf weniger auf dem vierten Rang. Davor stehen PSV Herford (9 Punkte), JJJC Yamanashi Porz (8 Punkte) und 1. JJJC Dortmund (8 Punke).