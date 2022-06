Gladbachs U15 ist dennoch zufrieden : 1. FC-Nachwuchs vergibt in Uerdingen Chance zum Aufstieg

Jugendfussball Nach einer starken Saison in der U15-Niederrheinliga haben die C-Junioren des 1. FC Mönchengladbach um den Aufstieg in die Regionalliga gespielt. Obwohl der Traum nach dem 0:3 gegen Bayer Uerdingen geplatzt ist, war der Nachwuchs der Westender zufrieden mit der Spielzeit

Die ein oder andere Träne ist in der Kabine dann schon noch geflossen, wie Michael Vels, U15-Coach des 1. FC Mönchengladbach , erzählt: „Ich habe versucht, die Jungs nach dem Spiel aufzubauen – die Enttäuschung war aber natürlich bei allen sehr groß.“ Nach einer fulminanten Meistersaison in der Niederrheinliga hatten die C-Junioren des 1. FC noch die Chance in die Regionalliga – also die höchste Spielklasse im U15-Bereich – aufzusteigen. Als Meister der Gruppe 2 traf der Gladbacher Nachwuchs am Samstag auf den SC Bayer Uerdingen, Meister der Niederrheinliga Gruppe 1, hätte sich mit einem Sieg für das Aufstiegsendspiel am kommenden Wochenende qualifiziert.

Doch so weit ist es nicht gekommen: Das Halbfinale bei Bayer Uerdingen verlor das Team von Michael Vels mit 0:3, wobei der Spielverlauf enger war als bei dem Ergebnis vermutet werden könnte. „Die ersten 20 Minuten gehörten Uerdingen, daraus resultierte dann ja auch der frühe Rückstand“, sagt Vels. Eine Flankensituation auf dem Flügel wurde vom 1. FC nicht gut verteidigt, in der Mitte profitierte Noah Canel Yilmaz vom Freiraum und köpfte die Platzherren in Führung (9.). Im Anschluss an den frühen Rückstand übernahmen die Gäste aus Mönchengladbach aber mehr und mehr die Kontrolle, erarbeiteten sich hochkarätige Möglichkeiten, lediglich der Erfolg blieb aus. „Wir hatten sicherlich vier, fünf hundertprozentige Chancen, konnten aber leider keine davon verwerten. Ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, dass die Partie kippen würde, wenn wir ein Tor schießen“, so Vels.

Zu seiner Enttäuschung passierte dies aber nicht. Nach einer Tätlichkeit und Roten Karte in den Schlussminuten warf der 1. FC mit den zehn verbliebenen Mann alles nach vorne, fing sich so aber zwei Kontergegentore. Die Treffer von Noah Canel Yilmaz (70.) und Azat Yildirim (70.+2) markierten in der Nachspielzeit den 3:0-Endstand für Uerdingen. Während die U15 von Bayer Uerdingen nun also am kommenden Samstag gegen Ratingen 04/19 um den Aufstieg in die Regionalliga spielt, ist die Saison für den 1. FC Mönchengladbach beendet. Und obwohl Michael Vels am Ende einige Tränen trocknen musste, blickt der Trainer mit seinem Team auf eine herausragende Saison zurück. 18 neue Spieler hatte Vels am Anfang der Saison in das Team zu integrieren. „Zum Start der Vorbereitung wurde gesagt, dass schon viel erreicht wäre, wenn wir die Klasse halten“, erinnert sich Vels an den Sommer 2021 zurück. Statt Abstiegskampf hieß es dann aber Meisterfeier in der Niederrheinliga. „Wir haben eine richtig gute Saison gespielt und können stolz auf unsere Leistung sein“, so Vels.