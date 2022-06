Zwei Siege zum Saisonabschluss : Warum beim GHTC Euphorie auf mehreren Ebenen herrscht

Nachwuchstalent Jan Krauß (l.) erzielte am Wochenende für den Gladbacher HTC seinen zweiten Treffer in der 2. Bundesliga. Für die Zukunft des GHTC könnte er eine wichtige Säule werden. Foto: Susanne Breithaupt

Hockey Der Gladbacher HTC hat zum Abschluss der 2. Hockey-Bundesliga gegen den Bonner THV und den Marienburger SC die Siege 16 und 17 eingefahren. Großen Anteil hatten die eigenen Talente und das Brüderpaar Dayaan und Mustapha Cassiem. Die südafrikanischen Nationalspieler verkündeten nach den Partien, wo sie in der kommenden Saison spielen werden.

Zum Abschluss einer starken Saison in der 2. Hockey-Bundesliga siegten die Gladbacher Herren beim Bonner THV am Samstag mit 2:0 (1:0) und legten dann am Sonntag beim 6:2-(3:0)-Erfolg gegen den Marienburger SC sogar noch einmal einen Gang zu. Mit insgesamt 17 Saisonsiegen aus 22 Spielen zeigte der GHTC eine herausragende Spielzeit, stellte zudem mit Dayaan Cassiem (27 Tore) und seinem Bruder Mustaphaa Cassiem (16 Tore) die zwei erfolgreichsten Torschützen der gesamten 2. Bundesliga.

Dayaan Cassiem bekam vom GHTC eine kleine Torschützenkanone überreicht. Foto: Susanne Breithaupt

Trotz dieser beeindruckenden Zahlen musste das Team von Jan Klatt in diesem Jahr noch dem Bundesligaabsteiger Crefelder HTC den Vortritt in Sachen Aufstieg lassen. Es wurde aber deutlich, dass der GHTC vor allem in der Offensive auf einem Level mit den Krefeldern ist und in der kommenden Feldsaison ein heißer Kandidat für den Aufstieg in die 1. Bundesliga sein könnte.

Beim Bonner THV gab Torhüter Clemens Marcus sein Debüt in der Startelf und wurde gleich mehrmals geprüft. Er parierte glänzend und strahlte trotz seiner Unerfahrenheit auf Anhieb eine große Ruhe aus. Beide Teams benötigten etwas Anlaufzeit, erarbeiteten sich danach aber jeweils einige Chancen. Für den ersten Treffer des Tages sorgte in der 22. Spielminute Elias Küsters, der eine Kombination von Felix Krause, David Ascenso Franco und Valentin Mellinghoff erfolgreich abschloss. Für den jungen Gladbacher war es der erste Treffer in der Bundesliga. Bonn ließ sich davon jedoch nicht aus der Ruhe bringen und blieb aktiv, sodass sich im zweiten Viertel eine offene Partie entwickelte.

Nach dem Seitenwechsel bestimmten weiter die Offensivreihen die Partie, ließen aber zum Teil noch Präzision und Durchschlagskraft vermissen. Schließlich verwandelte Mustaphaa Cassiem – nach Foulspiel an Tevin Kok – einen Siebenmeter souverän zum 2:0 (40.). Gladbach agierte nun mit zwei Toren im Rücken selbstbewusster und verdiente sich die Führung im Nachhinein, während Bonn durch Konter gefährlich blieb. Erst ein Treffer von Nachwuchsspieler Jan Krauß (52.), der vom Kreisrand ein gutes Auge bewies, sicherte endgültig die drei Punkte gegen den Bonner TV.

Noch ein Stück rasanter war dann das Heimspiel gegen Marienburg, bei dem die Gladbacher bereits nach dem ersten Viertel durch Treffer von Mustaphaa Cassiem und Tevin Kok mit 2:0 führten. Auch im zweiten Abschnitt präsentierten sich die Gastgeber gewohnt offensivstark und die beiden torgefährlichen Brüder Dayaan und Mustaphaa Cassiem trafen jeweils einmal, sodass Gladbach auf 4:0 davonzog. Marienburg, das als Tabellensechsten die Saison im Mittelfeld abschloss und vor allem in der Rückrunde starke Leistungen gezeigt hat, lies sich davon jedoch nicht entmutigen und kam noch einmal auf 2:4 (39./44.) heran, bevor es ins letzte Viertel ging.

Doch Gladbach blieb selbstbewusst und spielte, wie schon in der gesamten Saison, weiter munter nach vorne: David Ascenso Franco und Mustaphaa Cassiem verwandelten dann jeweils eine Strafecke und sorgten so für einen standesgemäßen und leistungsgerechten 6:2-Sieg des GHTC. „Dieses Wochenende war der schöne Abschluss einer sehr starken Saison von uns“, sagte GHTC-Coach Jan Klatt nach den Siegen gegen Bonn und Marienburg. Dass sich neben den südafrikanischen Nationalspielern auch die jungen Talente des Vereins in den Vordergrund spielen konnten, freute den Gladbacher Trainer besonders: „Elias Küsters hat sein erstes Bundesligator geschossen, bei Jan Krauß war es schon das zweite. Das ist wirklich toll für die Jungs.“

Auch Mustapha Cassiem bleibt beim GHTC. Foto: Susanne Breithaupt