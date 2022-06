NEW-Citylauf in Erkelenz : Voll auf Breitensport ausgerichtet

Der Start des diesjährigen Citylaufs in Erkelenz. Foto: Renate Resch

Leichtathletik Nach zwei Jahren Corona-Pause kehrt der NEW-Citylauf in Erkelenz zurück. Zwar gab es nicht mehr so viele Spitzenzeiten auf den Strecken, dafür kamen die Breitensportler auf ihre Kosten.

Von Paul Offermanns

Der 23. Erkelenzer New-Citylauf fand dieses Mal zwar nicht die große Beteiligung wie vor drei Jahren vor, als die Veranstaltung coronabedingt zuletzt stattfand. Dennoch waren erneut vor allem die jüngeren Klassen mit großer Begeisterung dabei. Inzwischen gehört der Lauf allerdings nicht mehr zur NEW Laufserie, da das Unternehmen diese Serie einstellte. Darunter litt etwas die Qualität des Laufes im vorderen Feld. Denn 2019 waren hinter dem Tages- und NEW-Seriensieger Robin Borghans (OSC Waldniel), der damals das Ziel in 33:50 Minuten erreichte, weitere neun Läufer unter der begehrten 40-Minuten-Grenze geblieben. Das ist für die Veranstaltung allerdings gar nicht schlimm, da sie als Breitensportveranstaltung jetzt ihren Zweck voll und ganz erfüllt. Der Franziskanerplatz in Stadtmitte wurde dafür im Vorfeld zur Baustelle. Die Strecken mussten über fünf und zehn Kilometer neu amtlich vermessen werden. „Unsere Ergebnisse auf diesen beiden Strecken können somit wieder für die Bestenlisten gewertet werden“, sagte ETV-Veranstaltungsleiter Norbert Böbel, der bei diesem Lauf 60 Helfer für einen nahezu reibungslosen Ablauf im Einsatz hatte.

Über zehn Kilometer gab es einen überlegenen Sieg durch M30-Senior Johannes Hoos (DSV 04) mit 36:43 Minuten. Als schnellste Frau erwies sich die „fliegende Niederländerin“ Ellis Jacobs (STB Landgraaf) als W35-Erste und Zweite des Gesamtklassements in 37:57 Minuten. Aus der um den Erkelenzer Sascha Berger gegründeten LG Oerather Mühlenfeld belegte Kevin Mai (M30-Sieger) Platz drei in 37:58 Minuten vor der zweitschnellsten Frau Monika Rausch (1. W35, LG-Region Landshut) in 37:59 Minuten. Erst dann kam M40-Sieger Sascha Berger in 38:31 Minuten ins Ziel.

Über fünf Kilometer behauptete sich der überlegene Gesamtsieger und M30-Erste Fritz Hamacher vom Triathlon Waldfeucht in 17:58 Minuten. Auf den weiteren Plätzen des Gesamtklassements folgten U16-Jugendsieger Hendrik Vieten in 18:21 Minuten und Tobias Wurm (M30) in 18:39 Minuten.

Der M50-Sieger Craig Calvard (Vard AC), der danach auch den Zehner in seiner Altersklasse gewann, erreichte Platz vier im Gesamtklassement mit 18:52 Minuten. Als M55-Erster unterstrich Andreas Müller seine Altersklasse in 20:02. Und noch ein Triathlet machte auf sich aufmerksam: M60-Sieger Dieter Hamacher (Triathlon Waldfeucht) erzielte eine Zeit von 21:49 Minuten.

Der älteste Teilnehmer und eine treue Seele des Erkelenzer Citylauf ist der 85-jährige Dieter Otten vom Korschenbroicher LC. „Das ist das längste, was ich im Wettkampf so laufen kann.“ Er gewann wie bereits 2018 und 2019 in seiner Altersklasse der über 80-Jährigen. Als erste Frau setzte sich die Aachenerin Doris Keil mit 22:31 Minuten durch vor Paula von der Forst (U18-Jugendsiegerin von Cornelius-Burgh-Gymnasium), die mit 22:33 Minuten ins Ziel kam.