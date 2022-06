Engagement in Mönchengladbach : Eicken feiert Viertelfest mit Benefizkonzert für Ukraine

Mönchengladbach In der Fußgängerzone wurde der Stadtteil zwei Tage gefeiert, dabei gab es Benefizauftritte von Musikern. Die ukrainische Generalkonsulin musste ihren geplanten Besuch absagen.

Die Enttäuschung über die Absage der ukrainischen Generalkonsulin Iryna Shum hielt sich in Grenzen bei den Organisatoren des Vereins „In Eickener Sache“. Kurzfristig hatte Shum wegen eines Treffen mit dem ukrainischen Außenminister Dmytro Kuleba am Sonntagmorgen den Besuch in Eicken absagen müssen, bei dem sie auf dem Viertelfest ein Grußwort hatte sprechen sollen. Als Benefizveranstaltung für die Menschen in der Ukraine war das Viertelfest in der Fußgängerzone und am Aretzplätzke geplant, in dessen Mittelpunkt zwei Benefizkonzerte am Samstag und am Sonntag standen. Abgerundet wurde das Viertelfest mit einem Kinderfest der Ökumenischen Jugendarbeit Eicken am Eickener Markt, bei dem sich am Sonntag zahlreiche Kinder an Spielgeräten tummelten und auf dem sich einige Organisationen wie die Stiftung für Kinder und Jugendliche vorstellten. Zufrieden waren Ulrike und Bernd Müller vom ausrichteten Verein wegen des Besuchs von Oberbürgermeister Felix Heinrichs (SPD), der sich am Samstagsnachmittag umschaute und das bürgerschaftliche Engagement in Eicken lobte.