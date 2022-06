Madeline Folgmann erkämpft bei Luxemburg Open Bronze : Mit gutem Gefühl und Medaille in die Sommerpause

Taekwondo Zum Abschluss der ersten Jahreshälfte hat Taekwondokämpferin Madeline Folgmann bei den Luxemburg Open die Bronzemedaille geholt. Auch beim dritten Aufeinandertreffen hintereinander bleibt die Spanierin Elsa Hernandez ihre Angstgegnerin.

Bei den internationalen Open-Veranstaltungen läuft es wieder besser für die Taekwondokämpferin Madeline Folgmann von der TG Jeong Eui Nettetal. Beim Weltranglistenturnier in Luxemburg erkämpfte sie am vergangenen Wochenende die Bronzemedaille.

Nach einem Freilos in der ersten Runde setzte die Nettetalerin im Viertelfinale die Holländerin Sara Mouch ab der ersten Sekunde an unter Druck und landete einen Treffer nach dem anderen. Sie siegte vorzeitig und deutlich mit 16:3-Punkten. In der zweiten Runde nahm Madeline Folgmann zwar ein wenig die Intensität heraus, gewann die Runde aber dennoch deutlich mit 8:1. Nach dem neu angewandten Regelwerk entschied sie den Kampf vorzeitig für sich.

Im Halbfinale traf Folgmann auf die Spanierin Elsa Hernandez, gegen die sie in diesem Jahr bereits zweimal verloren hat. Eine Unachtsamkeit der Nettetalerin führte in der ersten Runde zu einem 0:5-Rückstand. Doch die 25-Jährige kämpfte sich mit ihrer Angriffspower zurück und gewann die Runde am Ende noch mit 6:5. Die zweite Runde musste Folgmann dann mit 6:8 an die Spanierin geben – auch hier wurde der Nettetalerin eine eigene Unachtsamkeit zum Verhängnis. In der dritten Runde neutralisierten sich beide Athletinnen über einen langen Zeitraum. Beide versuchten, die Entscheidung herbeizuführen, kamen mit ihren Angriffen aber zunächst nicht bis zur Kontrahentin durch. Hernandez konnte dann zwei Fauststöße platzieren, Folgmann konterte aber ihrerseits mit ordentlich Angriffspower, sodass die Spanierin zu Boden ging oder sogar die Matte verließ. Zum Unverständnis von Nettetals Trainer Björn Pistel erhielt die Spanierin für diese Vergehen nicht noch mehr Minuspunkte. Hernandez entzog sich dem Kampf zwei weitere Male, indem sie sich hinfallen ließ, ohne einen Strafpunkt dafür zu erhalten.