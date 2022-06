Klassenerhalt als Vorletzter : Deshalb spielt der GHTC weiterhin in der 2. Bundesliga

Die Niederländerin Jasmijn Gimbrere spielte in der 2. Bundesliga oft an Nummer zwei beim GHTC. Foto: Susanne Breithaupt

Tennis Das Premierenjahr in der 2. Bundesliga endete für die Tennis-Damen des Gladbacher HTC als Tabellenvorletzter. Das hätte eigentlich den Abstieg bedeutet. Doch unverhofft darf der GHTC nun in der Liga bleiben. Die Hintergründe

Am Ende entschied nicht mehr die Leistung auf dem Platz, sondern die Kommunikation mit dem Deutschen Tennis-Bund (DTB) über den Verbleib des Gladbacher HTC in der 2. Bundesliga. In der vergangenen Woche, einige Tage nach dem Saisonende, gab es dann die offizielle Bestätigung: Die Damen des GHTC bleiben auch in der kommenden Saison der zweithöchsten Spielklasse erhalten. Die Entscheidung geht auf eine Änderung in der Spielordnung zurück: Denn statt zwei Absteiger, wie zuvor in der Wettspielordnung vermerkt, gibt es nun nur noch ein Team das absteigt, um die Anzahl an Mannschaften in der Spielklasse künftig zu erhöhen.

Bereits beim letzten Saisonspiel der Gladbacher gegen GW Aachen, welches personell geschwächt mit 1:8 verloren ging, hatte die Regeländerung erstmals die Runde über die Anlage gemacht. Bis zur offiziellen Bestätigung musste der GHTC allerdings noch einige Tage zittern. Als Tabellenvorletzter kommen die Gladbacher damit um den Gang zurück in die Regionalliga herum – der einzige Absteiger ist nun der THC von Hamm und Horn.

Die Premierensaison der Gladbacher Tennis-Damen nimmt damit unverhofft ein glückliches Ende. Ein Sieg reichte zum Klassenerhalt, es war das letztendlich entscheidende 7:2 in Hamburg gegen Horn und Hamm. „Rein sportlich ist es aber kein gutes Ergebnis“, sagt Trainer Steffen Klasen angesichts der Bilanz von fünf Niederlagen aus sechs Spielen. Dennoch fügt er an: „Wir haben aber gezeigt, dass wir auf dem Niveau mitspielen können. Es gab viele enge Spiele.“ Gegen DTV Hannover, am Ende Tabellenzweiter, und den Bielefelder TTC gab es zwei umkämpfte 4:5-Niederlagen. Es waren die Begegnungen, in denen am Ende das nötige Spielglück sowie die Erfahrung auf dem höheren Niveau fehlten, um sich für gute Leistungen zu belohnen.

Allerdings gab es auch Begegnungen, in denen der Kader der GHTC-Damen gerade in den Einzelspielen an seine Grenzen stieß, wie das 2:7 gegen den Tennis-Club SCC Berlin sowie das 2:7 gegen den späteren Aufsteiger, den Club an der Alster aus Hamburg. In beiden Spielen gewann man nur ein Spiel und zwei Sätze aus den sechs Einzelpartien – diese gingen jeweils auf das Konto der Niederländerin Renee van Bommel.

Trainer Klasen sagt dazu einordnend: „Gerade für einen Aufsteiger ist das erste Jahr immer schwer.“ Vor allem, wenn der Sprung so gewaltig ist, wie der erstmalige aus der Regionalliga in eine bundesweite Spielklasse. Diesen „Riesenunterschied“ stellt Klasen rückblickend noch einmal fest. Mit den Abläufen in der Regionalliga sei das nicht mehr zu vergleichen. „Salopp gesagt kümmert man sich in der Regionalliga um sechs bis sieben Spielerinnen, die dann am Spieltag an- und wieder abreisen. Nun ist man durchgehend damit beschäftigt, welche Spielerinnen wann und wie verfügbar sind. Und wer holt die Spielerinnen dann ab, wenn die eine am Donnerstag in Köln ankommt, die andere am Freitag in Düsseldorf? Das hat zwar alles geklappt, aber es war schon ein großer Zeitaufwand mit vielen Helfern“, sagt Klasen.