Farkes Ansage für Gladbach : In Borussias Kabine soll nur noch Deutsch gesprochen werden

Mönchengladbach Daniel Farke hat eine klare Regel aufgestellt, die künftig in der Kabine von Borussia Mönchengladbach gilt. Dadurch soll aus dem Team wieder eine Einheit werden. Die Ansage des Trainers könnte auch Manu Koné helfen, der vor seiner zweiten Saison in Gladbach steht.

Wie Daniel Farke das Thema beim FK Krasnodar umgesetzt hätte, wäre interessant gewesen. Denn seiner eigenen Überzeugung folgend, wäre Russisch dort die Amtssprache in der Teamkabine gewesen. Doch endete Farkes Job in Krasnodar im Süden Russlands wegen des russischen Angriffs auf die Ukraine, bevor er richtig begann. Bei seinem neuen Job als Borussen-Trainer fällt dem 45-Jährigen die Umsetzung seiner Sprachen-Regel wohl deutlich leichter.

Denn was für sein Team gilt, gilt auch für Farke. Nämlich, dass in der Kabine die Landessprache gesprochen wird. Den in vielen Ländern üblichen Ansatz führt Farke nun in Gladbach ein, das gab er bei seiner Antritts-Pressekonferenz bekannt. Und zwar nicht, weil er als Lateiner keine umfangreichen Französisch-Kenntnisse hat, Französisch stand immerhin in drei Jahren seiner Schulzeit auf dem Lehrplan. „Für einige Begrüßungsformeln und ein bisschen Smalltalk reicht es“, sagte Farke mit Blick auf die üppige französischsprachige Fraktion in seinem neuen Team. Doch will er für die Arbeit gar nicht auf diese Kenntnisse zurückgreifen, denn es geht ihm um die Identifikation mit dem Klub. Dazu gehört für den Ostwestfalen die Kabinensprache.

„Wir sind ein deutscher Verein, da ist es auch wichtig, in der Kabine Deutsch zu sprechen“, sagte Farke. „Ich finde es wichtig, sich auf diese Weise auch zu einem Verein zu bekennen. Wir haben das bei Norwich ebenso gehandhabt. Da war während meiner Amtszeit in der Kabine kein Wort Deutsch erlaubt. Da haben wir uns als Trainerteam natürlich angepasst“, berichtete der Trainer.

Dass es nicht immer leicht ist, Deutsch zu lernen, weiß Farke. Aber auch, dass einige ausländische Fußballer besser Deutsch sprechen, als in der Öffentlichkeit bekannt ist. Gladbachs Kader umfasst zwar aktuell neun verschiedene Nationalitäten, doch ein babylonisches Sprachgewirr gibt es in der Kabine eigentlich nicht. Gleichwohl haben sich die Borussen in der vergangenen Saison nicht so gut verstanden.

Einer, der zuvor dafür gesorgt hat, dass es trotz der üblichen Gruppen in der Kabine eben keine Einheit-hemmende Grüppchenbildung gab, war Ibrahima Traoré, der quasi als „Integrationsbeauftragter“ im Team fungierte. „Ich war die Verbindung zwischen denen, die Deutsch, Französisch oder Englisch reden. Das hat sich so ergeben, ich habe mich einfach um viele Dinge gekümmert“, sagte Traoré, der inzwischen als Journalist arbeitet, unserer Redaktion. Dass in der Gladbacher Kabine künftig Deutsch gesprochen wird „finde ich gut und richtig, wenn man in Deutschland spielt, denn das hat auch etwas mit Respekt und Integration zu tun“, sagte Traoré.

Farkes Deutsch-Regel soll helfen, den Teamgeist in Gladbach zu stärken. Der ist ein wesentlicher Faktor in der Fußballphilosophie des Trainers, der eine „unfassbare Einheit“ herstellen will bei Borussia. „Wir wollen wieder gemeinsame Werte entwickeln bei Borussia und diese jeden Tag leben – auf dem Trainingsplatz und in jedem einzelnen Spiel. Wenn wir das hinbekommen, gelingt auch wieder das, für das Borussia immer stand. Und das ist eine große Einigkeit in dem Klub“, sagte Farke.

Es ist ein Ansatz, den auch Manager Roland Virkus hat. „Ich finde es sehr wichtig, dass in Borussias Kabine Deutsch gesprochen wird. Die Sprache ist ein wichtiger Integrationsfaktor“, sagte er zuletzt. Während der Saison haben die betreffenden Profis ein bis zweimal pro Woche Deutsch-Unterricht, so Virkus. Gerade für Spieler wie Manu Koné, die zudem noch den Anspruch haben, Führungsaufgaben zu übernehmen, sei es von Vorteil, Deutsch zu sprechen. „Nicht nur, was den Fußball angeht, sondern auch, um sich im Team als Persönlichkeit aufzustellen“, sagte Virkus.