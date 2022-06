Deutschland ist Co-Gastgeber : Sieben NRW-Städte bewerben sich als Spielorte bei der Frauenfußball-WM 2027

Frankfurt Deutschland richtet die Frauenfußball-WM 2027 gemeinsam mit Belgien und den Niederlanden aus. Sieben NRW-Städte bewerben sich um die vier deutschen Spielorte, darunter Duisburg, Düsseldorf und Köln.

Sieben nordrhein-westfälische Städte wollen bei der Frauenfußball-WM 2027 einer von maximal vier deutschen Spielorten sein. Das gab der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Montag bekannt, für das Turnier in vier Jahren will sich der DFB als Co-Gastgeber mit Belgien und den Niederlanden bewerben. Aus dem an beide Mitausrichter grenzenden Bundesland NRW reichten nun Aachen, Dortmund, Duisburg, Düsseldorf, Gelsenkirchen, Köln und Mönchengladbach ihre Bewerbungen ein.