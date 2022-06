Perfekter Ausstand für Schürmann : Süchteln mit Torfestival im letzten Heimspiel

Kai Schürmann ASV Süchteln Foto: Heiko van der Velden

Fußball-Landesliga Besser hätte das letzte Heimspiel der Saison nicht laufen können: Mit 6:0 besiegte der ASV Süchteln den SC Reusrath. Kai Schürmann gelang dabei nach langer Verletzungspause der perfekte Abschied.

Der ASVSüchteln hat im letzten Heimspiel der Saison ein wahres Feuerwerk an Toren abgebrannt: Mit 6:0 besiegte der ASV die Mannschaft den SC Reusrath – bemerkenswerterweise fielen alle sechs Tore nach der Pause.

Das Spiel stand aber auch unter dem Motto Verabschiedung: Vor dem Spiel schnappte sich der Sportliche Leiter Torsten Trautmann das Mikrofon und richtete anerkennende Worte an Philipp Wiegers, Johannes Leske, Kai Schürmann, Samy Forestal und Mao Negishi, die allesamt den Verein aus beruflichen Gründen verlassen werden. Neben einem Mannschaftsfoto erhielten alle Spieler ein eingerahmtes Trikot mit ihrem jeweiligen Namen als Erinnerung.

Zwar war der Sieg der Süchtelner mehr als verdient, aufgrund der ersten Halbzeit aber nicht in dieser Höhe zu erwarten. Chancen gab es auf beiden Seiten, ein Tor wollte aber zunächst nicht fallen, auch weil Süchtelns Torwart Philip Grefkes mehrere gute Torchancen der Gäste vereitelte. Das änderte sich aber in Halbzeit zwei. Während Grefkes weiterhin stark hielt, gelang seinen Vorderleuten in der Offensive anschließend wirklich alles.

Nach Balleroberung in der eigenen Hälfte brachte Janpeter Zaum per Konter die Süchtelner in der 56. Minute mit 1:0 in Front. Ein Brustlöser in der Partie – in der Folge fielen die Tore dann im Minutentakt. Nach einer Ecke von Tobias Busch wurde der Schussversuch von Maurice Bock zwar zunächst geblockt, der anschließende Nachschuss von Maurice Bock (62.) brachte jedoch das 2:0. Busch (66.), erneut Bock (72.) und Paul Fröhling (74.) schraubten das Ergebnis binnen kürzester Zeit dann auf 5:0 hoch.

Der sechste Treffer der Partie in der 89. Minute war dann etwas Besonderes: Nach achtwöchiger Verletzungspause und nur einer Trainingseinheit traf der zur Halbzeit eingewechselte Schürmann, der aus beruflichen Gründen nach Dortmund gezogen war. Zuvor hatten seine Mitspieler immer wieder versucht, ihn in Szene zu setzen. In der Schlussminute war es dann endlich so weit, als Busch von rechts den Ball auf die andere Seite des Strafraums brachte – Schürmann bewies seine Torjägerqualität und traf sicher zum 6:0-Endstand. „Es war überragend nach acht Wochen, wo ich nichts machen konnte. Ich hatte die ganze Zeit im Kopf, dass ich mit den Jungs noch einmal auf dem Platz stehen wollte. Das wir 6:0 gewinnen und ich dann in der Schlussminute noch ein Tor mache, hätte ich mir nicht besser malen können als Abschied. Riesen Dank auch an Tobi Busch“, sagte Schürmann.