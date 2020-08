Weltklasse in Leverkusen : Sam Kendricks springt in Manfort

US-Amerikaner Sam Kendricks 2018 in Düsseldorf. Foto: HORSTMUELLER GmbH

Leverkusen Der Stabhochsprung-Weltmeister Sam Kendricks misst sich unter anderem mit Lokalmatador Bo Kanda Lita Baehre vom TSV Bayer 04 Leverkusen. Auch im Sprint ist die Weltklasse zu Gast bei den #TrueAthletes Classics.

In Dafne Schippers und Sam Kendricks haben sich zwei weitere Weltklasse-Athleten für die Premiere der #TrueAthletes Classics am Sonntag in Manfort angekündigt. Über die Meile möchte sich zudem Gesa Krause für ihr vorzeitiges Aus bei den Deutschen Meisterschaften rehabilitieren.

Die 200-Meter-Europarekordlerin Schippers (Niederlande), deren Bestzeit über 100 Meter bei 10,81 Sekunden steht, trifft unter anderem auf Weitsprung-Weltmeisterin Malaika Mihambo (LG Kurpfalz) und die Zweit- bis Viertplatzierten der Deutschen Meisterschaften, Rebekka Haase, Lisa Nippgen (MTG Mannheim) und Lokalmatadorin Jennifer Montag (TSV Bayer 04). Hinzu kommt Tatjana Pinto (LC Paderborn).

Stabhochsprung-Weltmeister Sam Kendricks (USA), der bereits 6,06 Meter überquert hat, bekommt es mit Ex-Weltmeister Raphael Holzdeppe (LAZ Zweibrücken) und dem vorjährigen WM-Vierten Bo Kanda Lita Baehre (TSV Bayer 04) zu tun. Der 21-Jährige hat nach seiner Steigerung als Deutscher Meister auf 5,75 Meter weitere Höhenflüge im Visier. „Ich hoffe, bei jedem Wettkampf so hoch wie möglich zu springen“, erklärt der Athlet von Trainerin Christine Adams.

Um den 100-Meter-Sieg bei den Männern wird der britische Staffel-Welt- und Europameister Chijindu Ujah (Bestzeit: 9,96 Sekunden) von den ersten Sechs der Deutschen Meisterschaften gefordert. Der Deutsche Meister Deniz Almas (VfL Wolfsburg) liebäugelt nach seinen starken 10,09 Sekunden mit mehr. „Ich habe gehört, dass Leverkusen eine schnelle Bahn hat und sollten die Bedingungen gut sein, traue ich mir eine weitere Steigerung meiner Bestleistung durchaus zu“, sagte der 23-Jährige. Auch das Kräftemessen zwischen Rekordhalter Julian Reus (LAC Erfurt) und dem aufstrebenden Joshua Hartmann (ASV Köln) verspricht Spannung.

Nach seinem Sieg am Dienstag in Turku (Finnland) mit der Weltjahresbestweite von 91,49 Metern steht Speerwurf-Weltmeister Johannes Vetter (LG Offenburg) einmal mehr im Mittelpunkt des Interesses. Vize-Europameister Andreas Hofmann (MTG Mannheim), der in Turku als Zweiter seine Saisonbestmarke auf 85,24 Meter steigern konnte, ist in Leverkusen ebenfalls dabei.

Im Hochsprung werden stattliche Höhen angestrebt. Hallen-Europameister Gianmarco Tamberi (Italien), der mit 2,30 Metern die Welt-Jahresbestenliste anführt, wird von Europameister Mateusz Przybylko (TSV Bayer 04) herausgefordert. Der 28-Jährige, der am Sonntag als Deutscher Meister 2,28 Meter übersprang und damit zurzeit in der Welt an Position sieben steht, ist hochmotiviert. „Ich habe gemerkt, ich finde den alten Matze, der so aggressiv wie 2018 in Berlin ist, langsam wieder“, sagt der Athlet von Trainer Hans-Jörg Thomaskamp.

Als weltweit Jahresbeste im Hürdensprint kommt zudem Hallen-Europameisterin Nadine Visser (Niederlande) nach Leverkusen. Mit im Feld ist unter anderem die Deutsche Meisterin Ricarda Lobe (MTG Mannheim).