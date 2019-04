Sport in Leverkusen und Leichlingen

Verbleib oder Wechsel? : Brandt spricht über seine Zukunft bei Bayer 04

Der deutsche Nationalspieler in Diensten von Bayer 04 kann den Verein aufgrund einer Ausstiegsklausel in Höhe von kolportierten 25 Millionen Euro schon in diesem Sommer verlassen. Brandt macht sich folglich Gedanken um seine Zukunft. Von Sebastian Bergmann